(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2020 Franceschini aver investito sui musei e su direttori sta portando crescita diffusa “Avere investito sui musei, avere scelto le persone giuste, i direttori in base alle loro professionalità, italiani e non italiani e avere fatto promozione, sta portando a una crescita diffusa su tutto il territorio nazionale. Non soltanto i grandi musei, ma anche quelli più piccoli e meno conosciuti vedono un numero di visitatori sempre crescente”. Così il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, commenta i dati dell’affluenza nei musei e nei parchi archeologici statali nel 2019. “Questo fa bene alle persone, fa bene ai cittadini e fa bene anche all’economia perché attorno ai musei cresce la ricchezza”, ha detto Franceschini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it