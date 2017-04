Francia, Le Pen: se eletta, sovranista Dupont-Aignan sarà premier

Parigi (askanews) - Marine le Pen ha annunciato che se sarà eletta all'Eliseo, nominerà primo ministro il sovranista Nicolas Dupont-Aignan, che ha partecipato al primo turno dellepresidenziali ottenendo il 4,7% dei voti.In una conferenza stampa congiunta, la leader del Front National ha definito "un patriota" Dupont-Aignan, ringraziandolo per il sostegno del suo partito - l'antieuropeista "Debout la France" - e dicendosi "fiera di questa alleanza per difendere mano nella mano un progetto comune".Le Pen ha accennato anche alla possibilità di un "governo di unità nazionale" formato da"personalità scelte in base alla loro competenza e al loro amore per la Francia"; Dupont-Aignan da parte sua ha sottolineato come il suo partito "rimane e rimarrà" distinto dal Front National. L'alleanza del blocco "patriottico" è stata duramente criticata dal candidato centrista all'Eliseo, Emmanuel Macron, che l'ha definita una "combine d'apparenza". "Serve a risolvere i problemi di credibilità di Mme le Pen, che come si è visto questi guiorni, non ha una squadra che la sostenga, e serve a risolvere i problemi di finanziamento di Monsieur Dupont-Aignan"