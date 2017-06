Roma, (askanews) - Jean-Luc Melenchon, candidato alla quarta circoscrizione di Marsiglia nella lista "La France insoumise", partito della sinistra radicale, ha ringraziato i suoi elettori per averlo sostenuto:"Ringrazio Marsiglia, per avermi detto sì"."Voglio dirvi anche questo, quando sono arrivato, non lo sapevo, ma sembrava che le proiezioni mi dessero eletto al 60%"Il partito di sinistra dell'ex candidato presidenziale dovrebbe ottenere tra i 10 e 23 seggi.