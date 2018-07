Francia, per la Bastiglia e i Mondiali dispiegati 110.000 agenti

Parigi, askanews) - Il ministro dell'Interno francese Gérard Collomb ha annunciato che saranno circa 110mila gli agentimobilitati nel fine settimana in tutta la Francia, per garantire la sicurezza in vista della ricorrenza della Presa della Bastiglia, sabato 14 luglio, e della finale dei Mondiali di calcio tra i "galletti" e la Croazia, in programma domenica in Russia."Voglio garantire a tutti i francesi che tutto è stato fatto per permettere loro di vivere questi momenti di festa, di unità nazionale, in tutta serenità, malgrado la minaccia terroristica rimanga a un livello alto", ha affermato Collomb nel corso di una conferenza stampa."Per tutto il fine settimana, sono quasi 110.000 i poliziotti e gendarmi che saranno impegnati, tra cui più di 12.000 a Parigi e nella periferia", ha aggiunto.