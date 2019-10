Milano, 23 ott. (askanews) - Sorpresa allo Zooparc di Beauval, in Francia, dove è nato un piccolo di scimpanzè. Un evento raro visto che si tratta della prima nascita in tutta la Francia dal 2016.La nuova arrivata è una femmina che va ad infoltire il gruppo di circa 15 scimpanzè che vive nel parco. "Gli altri scimpanzè sono stati molto curiosi, tutti l'hanno voluta toccare, guardare, ma la mamma non li lascia troppo avvicinare", ha spiegati Samuel Radelet, dipendente a Beauval.