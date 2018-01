(Agenzia Vista) Genova, 23 gennaio 2018 "Non so cosa voglia dire 'razza', quando ero in America le minoranze erano un valore aggiunto, non un problema". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante la Seduta solenne del Consiglio regionale in ricordo della persecuzione degli ebrei nei campi di sterminio nazisti. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev