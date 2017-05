G7, il videomessaggio di Gentiloni: bisogna dare delle risposte

Taormina (askanews) - "La straordinaria storia e bellezza che ci circonda, la realtà di taormina, della Sicilia, dell'Italia credo che può dare un contributo molto importante ai leader del G7 che si riuniscono oggi qui e aiutare la comunità internazionale, attraverso il G7, a dare risposte a quello che i cittadini oggi ci chiedono sul terrorismo e la sicurezza, innanzitutto, faremo una dichiarazione importante qui a Taormina, sul cambiamento climatico, sui grandi flussi migratori, sul commercio mondiale da cui dipendono tanti posti di lavoro e la prospettiva della nostra economia. Quindi al G7 chiediamo risultati, sappiamo che non sarà un confronto semplice ma lo spirito di Taormina ci può aiutare nella direzione giusta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni in un videomessaggio registrato a Taormina, in Sicilia, poco prima del via ai lavori del G7, il vertice dei capi di Stato e di governo dei 7 Paesi più industrializzati del mondo.