Gaza, scontri alla frontiera con Israele: uccisa una palestinese

lllGaza City (askanews) - Una donna palestinese è stata uccisa dal fuoco di soldati israeliani in scontri alla frontiera della Striscia di Gaza con lo Stato ebraico. Lo hanno detto fonti mediche dell'enclave governata dal movimento islamista Hamas.Secondo queste fonti mediche citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, la vittima, la cui identità non è ancora nota, "è morta dopo essere stata colpita con una pallottola in testa" durante scontri lungo una barriera ad est di Gaza City.Quattordici i palestinesi feriti, "uno di loro versa in condizioni critiche", hanno aggiunto le fonti mediche.