(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Gentiloni alla Luiss non e' il tempo delle cicale, non dilapidare risultati raggiunti Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico all'università Luiss Guido Carli di Roma nel corso del quale è stata conferita al Premio Nobel per l'economia Edmund Phelps la laurea Honoris Causa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev