Gentiloni: il governo va avanti, accelereremo sulle riforme

Roma (askanews) - "Al di là delle discussioni sulla velocità e la lentezza delle riforme, il governo prosegue nel suo cammino. Lo ha fatto in queste settimane, in poco più di due mesi, con decisioni molto rilevanti". Lo ha detto il primo ministro Paolo Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato altri decreti attuativi della riforma Madia sulla pubblica amministrazione."Il governo italiano è al lavoro ed è al lavoro con determinazione forse non colta del tutto ma per quanto ci riguarda è molto chiara. Nelle prossime settimane lavoreremo ad un'agenda di ulteriore rilancio delle riforme del governo, la prospettiva che ci aspetta richiede un'ulteriore accelerazione del ritmo delle riforme", ha concluso.