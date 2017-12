Gerusalemme Capitale, il dibattito al Parlamento europeo ma l'aula è quasi vuota

(Agenzia Vista) Strasburgo, 12 dicembre 2017 Gerusalemme Capitale, il dibattito al Parlamento europeo ma l'aula e' quasi vuota L'alto rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini ha aperto il dibattito sulla dichiarazione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele ma l'aula del parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo è semivuota per via dell'orario in cui è iniziato il dibattito. L'inizio della discussione infatti è slittato di quasi due ore rispetto all'ordine del giorni finendo alle 20 di sera circa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev