Giappone, nella base di Yokosuka il suffragio per 7 marinai Usa

Base navale di Yokosuka, Giappone(askanews) - Cerimonia di suffragio nella base navale statunitense di Yokosuka, in Giappone, porto del cacciatorpediniere lanciamissili Fitzgerald entrato in collisione con un mercantile filippino al largo della baia di Tokyo. A seguito del violentissimo urto sette marinai americani hanno perso la vita.I parenti delle vittime, trecento colleghi militari e funzionari civili del Pentagono hanno partecipato commossi alla cerimonia mentre prosegue l'inchiesta per accertare le cause della tragica collisione.