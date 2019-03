(Agenzia Vista) Parigi, 16 marzo 2019 Gilet Gialli, la polizia usa gli idranti all'Arco di Trionfo per respingere i manifestanti Scontri tra polizia e manifestanti durante la 18esima settimana consecutiva di mobilitazione dei Gilet Gialli. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti, all'Arco di Trionfo, per disperdere la folla e far indietreggiare la manifestazione. fonte Facebook_Jilet Jaun Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it