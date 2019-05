Giordania, una clinica per gli animali traumatizzati

Roma, 23 mag. (askanews) -LA CLINICA CONTRO I TRAUMIDEGLI ANIMALI SELVATICIPer loro la riserva naturale di Jerash,in Giordania, a circa 50 km da Amman"Al Ma'wa for Nature and Wildlife" ospita leoni, orsi, tigri.Marek Trela, responsabile della riserva: "Proviamo a dare una vita migliore ad animali che soffrono per diverse ragioni: provengono da zone di guerra, sono vittime di contrabbando, commercio illegale, condizioni di vita pessime negli zoo".Nella riserva sono nella natura.Calma, dieta equilibrata, cure, giochi e aromaterapia.Per riacquistare fiducia e tranquillitàSoprattutto dai traumi di guerra"Abbiamo animali che vengono dalla Siria, Iraq, da zoo in Palestina. Alcuni hanno reazioni terribili ai rumori, agli elicotteri", spiega Trela.Un progetto di Four Paws e Princess Alia Foundation, ong di un membro della famiglia reale Hashemita.Già curati e riabilitati oltre 25 animali.La riserva è aperta al pubblico.Ma gli ospiti possono sempre nascondersi.LONTANODA OCCHI INDISCRETI