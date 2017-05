Gli Usa forniranno ai sauditi armi per 110 miliardi di dollari

Riyad (askanews) - Usa e Arabia saudita hanno firmato accordi per la fornitura di armi per 110 miliardi di dollari.L'annuncio è arrivato nel primo giorno di visita del presidente Usa Donald Trump a Riyad, tappa d'esordio del suo primo viaggio ufficiale all'estero da capo di Stato."Questo pacchetto di equipaggiamenti per la difesa e servizi è un supporto alla sicurezza a lungo termine dell'Arabia saudita e della regione del Golfo rispetto alle minacce iraniane", ha spiegato la Casa Bianca.L'accordo - conclude la nota di Washington - rafforzerà la "capacità saudita di contribuire alle operazioni antiterrorismo nella regione, riducendo il peso sulle forze Usa nella conduzione di tali operazioni".