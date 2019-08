Governo, l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5S

Roma, 12 ago. (askanews) - Nervosismo fuori dalla Camera dove si è riunita l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5S, convocata per analizzare la situazione politica all'indomani dello strappo di Matteo Salvini. A parlare il ministro alle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli e il sottosegretario agli affari esteri Manlio Di Stefano."L'egoismo di Salvini manda a gambe all'aria un paese, mentre propone dalle spiagge d'Italia di fare la Flat tax e di tagliare le tasse, invece di farlo ha preferito rischiare di far aumentare l'Iva per gli italiani e noi questo dobbiamo evitarlo insieme".La riunione pentastellata precede la conferenza dei capigruppo del Senato che dovrà decidere sui tempi della calendarizzazione della crisi, in concreto sui tempi di votazione in aula della mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentata dalla Lega.