(Agenzia Vista) Sardegna, 12 gennaio 2019 Di Maio, Al Governo non vediamo le cose nello stesso modo, ma abbiamo stessa voglia di cambiare le cose "Non siamo un Governo perfetto, non vediamo le cose sempre nello stesso modo, ma abbiamo voglia di cambiare le cose fatte da pochi a discapito di molti." Così, il vice premier Luigi Di Maio in visita in Sardegna nell'incontro tenuto con i pastori e gli allevatori di Gonnostramanza./Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev