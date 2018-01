Grasso: Grillo? Diffido dei duri e puri

Milano, 19 gen. (askanews) - "Diffido dei duri e puri perché troveranno sempre qualcuno più duro e più puro che se li mangia". Così il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha risposto a margine di un convegno a Milano, a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Beppe Grillo su possibili alleanze post voto con LeU."Surreale parlare di alleanze prima ancora di iniziare la campagna elettorale e prima di conoscere l'esito del consenso o dissenso da parte degli elettori", ha aggiunto riferendosi all'apertura da parte di Graziano Delrio.Quanto all'ipotesi di un governo formato sotto la guida del Presidente Sergio Mattarella, Grasso ha dichiarato: "La legge elettorale non dà possibilità di governabilità e quindi le soluzioni non possono che essere due: o tornare a elezioni o un governo che possa fare solo la legge elettorale. Noi daremmol'appoggio a un governo solo per fare legge elettorale".