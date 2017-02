Grasso: legislatura si concluda nel 2018, atmosfera di incertezza danneggia il paese

Il presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo al convegno 'La via della seta' presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, "Nell'atmosfera così turbolenta di questi mesi la politica appare spesso più interessata alle proprie vicende e ai prossimi impegni elettorali, piuttosto che alle difficoltà, ai diritti e alle aspirazioni dei cittadini. La complessità del quadro internazionale e i problemi sistemici interni ci impongono al contrario di pensare strategicamente, approfondendo e analizzando tutte le opportunità di sviluppo e programmando nel medio periodo la nostra posizione geopolitica ed economica in Europa e nel mondo. Pensare al futuro del Paese è il dovere più importante, ma anche più negletto della politica", ha continuato Grasso: "Per questo nelle ultime settimane ho sostenuto la necessità che la legislatura si completi nei tempi naturali per discutere e approvare in Parlamento i tanti provvedimenti che riguardano la vita quotidiana delle persone e delle imprese, e una legge elettorale omogenea per le due Camere". E ha lan ciato un appello ai partiti: ''Faccio richiamo al senso di responsabilità di tutte le forze politiche perché si dia modo al Governo di lavorare, anche in vista dei prossimi, impegnativi appuntamenti internazionali, con la serenità necessaria a programmare il lavoro in un orizzonte temporale che porti al 2018". (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 23 febbraio 2017