'Greenwave' a Milano, l'onda verde sfila per le vie del centro, lo speciale

(Agenzia Vista) Milano, 08 dicembre 2018 E' partito da piazza San Babila a Milano per poi concludersi a Cordusio, il corteo dei Verdi ha sfilato lungo le vie del centro del capoluogo lombardo per il Flashmob 'Greenwave', in occasione della Cop24 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it