Greta Thunberg sfida Trump sul clima davanti alla Casa Bianca

Washington, 13 set. (askanews) - Nulla sembra poter intimidire Greta Thunberg che ha voluto sfidare apertamente Donald Trump.La giovane attivista svedese è a Washington dove ha portato la sua protesta ambientale davanti alla Casa Bianca. Greta insieme molti giovani di diverse associazioni ha partecipato a una manifestazione per chiedere alla politica e in particolare all'amministrazione americana di prendere atto dell'emergenza clima e di agire in fretta per affrontare la sfida dei cambiamenti, prima che si arrivi al disastro.La Thunberg parteciperà anche al Climate Action Summit che si svolgerà al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.