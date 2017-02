Tiene banco in casa Movimento 5 Stelle la discussione sullo Stadio della Roma. Alcuni esponenti del partito sono a colloquio con Beppe Grillo all'hotel Forum per affrontare le questioni più imminenti. Il leader ligure, in uscita dall'albergo, ha garantito che entro 48 ore la Raggi darà le risposte del caso. (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 22 febbraio 2017