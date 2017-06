(Agenzia Vista) Roma, 25 June 2017 La Nuova Zelanda si e' ripresa il record per l'Haka piu' grande mai realizzata. In piu' di 7mila si sono radunati a Rotoura per ballare l'antica danza maori che gli ha restituito il record. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev