Il coro di mormoni tutto bianco canta al giuramento di Trump

Washington (askanews) - E' stato un coro di mormoni, il Mormon Tabernacle Choir, a intonare il classico inno patriottico "America The Beautiful" per la cerimonia di giuramento di Donald Trump 45esimo presidente degli Stati Uniti. Un arrangiamento hollywoodiano; i cantori tutti bianchi naturalmente come la grande maggioranza degli invitati. E' un dettaglio che dice molto sull'America che ha portato Trump alla Casa Bianca.Il 45esimo presidente ha sofferto anche di una serie di rifiuti da parte di artisti più celebri, sia per la cerimonia del giuramento che per gli altri eventi del suo insediamento inclusi i balli dell'inaugurazione. Per Barack Obama alla cerimonia del giuramento cantarono la star soul Aretha Franklin nel 2009 e il cantautore James Taylor nel 2013.