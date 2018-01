Roma, (askanews) - "Non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa". Papa Francesco chiede scusa per gli abusi sessuali commessi da religiosi in Cile. Lo fa intervenendo al Palacio de La Moneda a Santiago, incontrando la presidente socialista uscente, Michelle Bachelet, le autorità, i rappresentanti cileni della società civile e della cultura e i membri del corpo diplomatico.