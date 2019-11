(Agenzia Vista) Milano, 18 novembre 2019 Ilva, Salvini: "Governo di pazzi incoscienti, fa scappare le aziende" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook: "Pd e 5 Stelle hanno sulla coscienza il presente e il futuro di una delle piu' grandi fabbriche italiane, l'Ilva. Sono dei pazzi incoscienti coloro che al governo stanno rischiando di far scappare le imprese che hanno investito in Italia. Pazzi incoscienti. Prima di stracciare i contratti, dovrebbero avere un'idea su cosa fare per mandare avanti un Paese industriale come l'Italia. E bene: non ci hanno pensato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev