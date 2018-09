Immigrazione, Conte: "Non è più tempo di affermare principi, si operi con meccanismo condiviso"

(Agenzia Vista) Salisburgo, 19 settembre 2018 "E' un vertice informale, è un importante passaggio in vista del consiglio ad ottobre per avere uno scambio e cercare di vantaggiarci. Il tema dell'immigrazione è molto sentito e ci sfida una grande responsabilità. Io confido che si possa uscire con uno scambio costruttivo. Non è più il tempo di affermare i principi ma di operare secondo un meccanismo condiviso". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Salisburgo in occasione della Riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev