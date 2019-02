Imprese, Di Maio: "Arrivato momento per soggetto unico connettività"

(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco, 18 febbraio 2019 "Abbiamo concordato di investire sugli stabilimenti di Nola e Pomigliano 130 milioni di euro portando sulla linea produttiva l'intelligenza artificiale. Alcuni processi per mancati investimenti sono fermi agli anni '70 e '80, anche nella progettazione. Adesso introduciamo tecnologie che consentono anche le progettazioni 3D, per migliorare i tempi e la qualità”- Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, parlando a un convegno nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev