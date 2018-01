(Agenzia Vista) Marcianise (CE), 17 gennaio 2018 Impresentabili, Grasso (LeU): regole rigorose per rappresentare al meglio i cittadini ''Servira' l'aiuto dei territori, ma in particolare ci vorranno regole rigorose per rappresentare al meglio i cittadini''. Queste le parole di Pietro Grasso, candidato presidente del Consiglio per Liberi e Uguali, a margine dell'incontro con i lavoratori del Bacino di Crisi di Caserta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev