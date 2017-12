In fumo 5mila quintali di legna a Manciano

(Agenzia Vista) Grosseto, 26 dicembre 2017 I Vigili del Fuoco di Grosseto, Orbetello e Manciano, intervenuti con 5 automezzi, stanno lavorando da ieri sera, 25 dicembre, alle ore 22 circa, per domare un incendio scoppiato in località Montecavallo Poggio Murella, nel Comune di Manciano. Sono bruciati circa 5mila quintali di legna destinata a cippato. Non si conosce la causa scatenante dell'incendio che attualmente è sotto controllo. Le squadre stanno provvedendo alle operazioni di bonifica. Courtesy Vigilfuoco.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev