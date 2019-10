In Giappone allerta per l'arrivo del super-tifone Hajibis

Milano, 12 ott. (askanews) - In Giappone è allerta per l'arrivo del super-tifone Hajibis. Queste immagini arrivano da Tokyo dove la pioggia sta sferzando da ore, sono le più intense piogge e raffiche di vento degli ultimi 60 anni.Le autorità giapponesi hanno consigliato a oltre un milione di persone di evacuare le aree minacciate dalle alluvioni ma il maltempo ha già provocato una vittima: un uomo di 40 anni è stato ucciso mentre si trovava in macchina, a causa di un incidente provocato dal forte vento.