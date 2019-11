Milano, 4 nov. (askanews) - In Iraq, dove da settimane sono in corso proteste contro il governo, un gruppo di manfeistanti ha tentato di far irruzione nel consolato iraniano a Karbala e incendiarlo con molotov. Le forze di sicurezza sono intervenute con lacrimogeni e pallottole di gomma. Una notte di violenza che potrebbe aver provocato anche delle vittime secondo testimoni oculari. Dall'inizio delle proteste i morti sono stati almeno 250.