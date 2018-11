(Agenzia Vista) California, 18 novembre 2018 Incendi California, Trump: "Priorità è aiutare persone in difficoltà" "La priorità del Governo, in questo momento, è dare aiuto a tutte le persone che si trovano in difficoltà. Abbiamo le persone migliori al lavoro e credo che nessuno possa farlo meglio di noi". Queste le parole del presidente Usa, Donald Trump, durante il sopralluogo nei boschi della California devastati dagli incendi. fonte White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it