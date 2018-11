Incendi mortali in California: 29 morti. Mai così tanti dal 1933

Paradise (askanews) - Questa distesa di carcasse di macchine e scheletri di case bruciate una volta era Paradise, cittadina di 26mila abitanti nel nord della California, poco più su della capitale Sacramento, completamente cancellata dalla furia del fuoco. Il 90% delle abitazioni è stato distrutto dagli incendi più devastanti che lo Stato americano ricordi negli ultimi anni e almeno 23 delle 29 vittime, mai così tante dal 1933, sono state ritrovate qui nei dintorni. Il bilancio resta purtroppo solo provvisorio perché ancora molte persone mancano all'appello. Molte di loro probabilmente sono scappate velocemente per salvarsi e le autorità non hanno idea di dove siano, ma i soccorritori continuano a cercare sotto le macerie e la cenere.Due sono i grandi incendi ancora da domare del tutto: quello a Nord chiamato Camp Fire, ha distrutto oltre 6.700 abitazioni, ai piedi delle montagne della Sierra Nevada. A Sud invece c'è il Woolsey Fire che sta devastando l'area fra Los Angeles e Malibù."Questa non è la nuova normalità, ha detto il governatore della California Jerry Brown commentanto la violenza degli incendi - è la nuova abnormalità che continuerà per i prossimi 10, 15, 20 anni. Purtroppo la scienza ci dice che aridità, siccità, caldo, peggioreranno".