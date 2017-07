(Agenzia Vista) Grosseto, 16 luglio 2017 Prosegue l'emergenza incendi in Italia. In Toscana un grosso rogo e' divampato a Capalbio, mettendo in pericolo centinaia di persone. Piu' tardi un altro ocolaio e' stato avvistato nei pressi di Marina di Grosseto. courtesy_Valerio Ceva Grimaldi