(Agenzia Vista) Grosseto, 16 luglio 2017 Un incendio e' divampato a Capalbio in bassa maremma. Le fiamme hanno lambito la linea ferroviaria, provocando piu' di un'ora di ritardi. In un altro punto il fuoco e' arrivato quasi alla spiaggia, molti bagnanti sono andati via spaventati dal fumo. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev