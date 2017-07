(Agenzia Vista) Vicenza, 17 luglio 2017 Prosegue l'emergenza incendi in Italia, i Vigili del Fuoco sono impegnati da giorni nello spegnimento di tutti i roghi. L'emergenza si e' spostata sulla costa nelle ultime ore, in seguito a numerosi roghi appiccati, alcuni in maniera dolosa, da Salerno a Capalbio. fonte Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev