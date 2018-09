(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Iran, Macron: "Nuove sanzioni non risolveranno il problema" SOTTOTITOLI "Come pensiamo di risolvere la situazione in Iran? Cosa ci permetterà di fare progressi? La potenza dei pochi? Dei più forti? No. Oggi, come dissi un anno fa, il nostro obiettivo non è aumentare le tensioni ma creare un'agenda che guardi al futuro, che raccolga tutti i problemi". Queste le parole di Emmanuel Macron, presidente della Francia, durante il suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. fonte Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it