Iran. Mogherini: ''Ue dispiaciuta per decisione USA, continueremo a preservare accordo'' SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2018 Iran Mogherini Ue dispiaciuta per decisione USA noi continueremo a preservare accordo SOTTOTITOLI L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini, a seguito dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump relativo all'accordo sul nucleare iraniano: "L'accordo nucleare appartiene all'intera comunità internazionale e l'Ue è determinata a preservarlo, al popolo iraniano dico: fate in modo che nessuno lo smantelli, è uno dei più grandi obiettivi mai raggiunti dalla comunità internazionale" e ha aggiunto: "Siamo dispiaciuti per l'annuncio del presidente Trump, se gli Usa dovessero cambiare idea sarebbero i benvenuti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it