Israele, Netanyahu inaugura colonia sul Golan dedicata a Trump

Alture del Golan, 17 giu. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha inaugurato un nuovo insediamento sulle Alture del Golan annesse e occupate da Israele, denominato "Ramat Trump" - "la Collina Trump" in ebraico - in onore del presidente degli Stati Uniti. "Grazie, primo ministro Netanyahu e Stato di Israele per questo grande onore!" ha twittato l'inquilino della Casa Bianca.Il 25 marzo scorso, Donald Trump ha riconosciuto la sovranità di Israele sulla parte del Golan che lo Stato ebraico ha preso alla Siria durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967, poi annessa nel 1981."Il Golan è israeliano e rimarrà tale", ha detto Benjamin Netanyahu, descrivendo il presidente Donald Trump come "un grande amico di Israele che ancora una volta ha dimostrato il suo impegno per la sicurezza e il futuro del nostro Paese".L'ambasciatore statunitense David Friedman, lo ha definito un "gesto straordinario" dello Stato ebraico.Questo nuovo insediamento dovrebbe essere costruito sul sito di un kibbutz di nome Quela Bruchim, fondato nel 1984 e in cui solo quattro famiglie vivono ancora, sistemate in strutture mobili. Fuori dalla tenda che ha accolto la riunione di governo, è stato posto e svelato un cartello con il nome della colonia."L'inaugurazione della nuova colonia darà impulso allo sviluppo delle Alture del Golan", ha concluso Netanyahu, spiegando che lo Stato ebraico investirà nella costruzione di case e strade ma anche nell'istruzione e nel turismo.