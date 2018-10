Italia a 5 Stelle, Trenta: "Amo il tango, ma mi hanno beccato anche a ballare la pizzica"

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2018 "Voglio parlarvi del cosiddetto Pentagono Italiano, un faraonico progetto di cementificazione dell'area romana di Centocelle che sarebbe costato, da qui ai prossimi anni, 1 miliardo e cento milioni di euro. Ecco, sono lieta di annunciarvi che, in una prospettiva di reale razionalizzazione delle spese e di riduzione degli sprechi, quei soldi non saranno mai spesi. In una parola: tagliato". Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, intervenendo a Italia 5 Stelle. "Tornando alla tutela del personale, ci tengo ad essere chiara, tutelarlo non significa solo pensare, come sto facendo, ai sindacati militari o al ricongiungimento famigliare, ma significa soprattutto motivarlo facendolo sentire parte di uno strumento militare più efficiente e flessibile", aggiunge. "Parlo di uno strumento che consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza per il Paese ma che, soprattutto, sia in grado di sostenere la ricerca (dove le nostre industrie sono all'avanguardia) per sviluppare anche la cultura del duplice uso civile-militare", sottolinea Trenta / Facebook Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it