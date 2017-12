(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2017 Ius Soli, Salvini italiani sono anche gli immigrati regolari ''E ci tengo a precisare, perche' non ho visti tanti in questa piazza oggi, che italiani non sono i bianchi ma anche gli immigrati regolari che aiutano questo Paese''. Queste le parole di Matteo Salvini dal palco della manifestazione ''No Ius Soli'' a piazza Santi Apostoli. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev