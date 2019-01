Kenya, commando jihadista assalta hotel a Nairobi: almeno 5 morti

Roma, 15 gen. (askanews) -afp 16.38Nairobi, (askanews) - È salito ad almeno 5 il numero dei morti provocati da un attacco terroristico in un albergo a Nairobi, in Kenya. Secondo alcuni testimoni, infatti, almeno 5 corpi sono rimasti a terra dopo la sparatoria avvenuta nel ristorante dell'hotel DusitD2, che si trova all'interno di un elegante e centralissimo complesso, che comprende anche banche e uffici.Fonti della polizia hanno parlato invece di almeno 14 morti e forse altre vittime ai piani superiori, ma la situazione nel complesso residenziale che ospita l'albergo non è ancora chiara, dal momento che le forze di sicurezza stanno ancora effettuando delle perquisizioni all'interno dell'edificio.Si tratterebbe di un attacco "coordinato" compiuto da un commando formato da 4 uomini, uno dei quali si sarebbe fatto esplodere, ha dichiarato il capo della polizia keniana, Joseph Boinnet. Il commando ha assaltato l hotel aprendo il fuoco verso le 15 locali, le 13 in Italia.Un attacco rivendicato dalle milizie jihadiste di Al Shabaab. Un sospettato, scrive il Daily Nation, sarebbe nel frattempo stato arrestato.