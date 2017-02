La Cina commemora la fine dell'usanza di sacrifici di bambini

Tufang (askanews) - Tu Balang e Lai Balang vengono portate in trionfo nel villaggio cinese di Tufang, nella provincia del Fujian per commemorare la fine dell'antica usanza di sacrifici umani di bambini per tenere lontani i demoni, a cui il Paese ha messo fine circa 700 anni fa.Due bambini, truccati e vestiti con abiti tradizionali cinesi del popolo nomade degli Hakka, sono portati a spalla su un trono per le strade del villaggio, tra fumi d'incenso e fuochi d'artificio, per ricordare il gesto di ribellione dei due bambini, venerati oggi come semi-dei - in grado di influenzare il tempo e impartire benedizioni - che secondo la leggenda fuggirono dalle loro abitazioni per creare il villaggio di Tufang, dove potessero regnare la pace e la libertà, senza più alcun sacrificio umano.La cerimonia rappresenta anche le 7 virtù cinesi, tra cui la lealtà, l'onestà, la misericordia e la pace.