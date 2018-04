Londra (askanews) - La regina Elisabetta II festeggia il suo 92mo compleanno con i tradizionali spari di auguri e con un concerto di beneficenza con Tom Jones, Kylie Minogue e Shaggy.Per celebrare il compleanno della monarca sono stati sparati 41 colpi a Hyde Park e 62 alla Torre di Londra, mentre al castello di Windsor la banda ha suonato "Happy Birthday" durante il cambio della guerdia.In serata la regina e la famiglia reale prenderà parte a un concerto con artisti provenienti da tutto il Commonwealth. L'austrlaiana Kylie Minogue, il canadese Shawn Mendes, il coro sudafricano Ladysmith Black Mambazo e la star Shaggy si uniranno a star britanniche come Craig David e Sting.La regina usualmente celebra il suo compleanno in privato. Il concerto che si terrà alla Royal Albert Hall raccoglierà fondi per il Queen's Commonwealth Trust, dedicato ai giovani.