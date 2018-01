La regina Elisabetta e la corona: pesante da spezzare il collo

Londra (askanews) - La regina Elisabetta d'Inghilterra ha raccontato il giorno della sua incoronazione, il 2 giugno 1953, nel documentario della Bbc "The Coronation" e, ricordando quanto fossero scomode e pesanti le vesti cerimoniali, ha scherzato anche sulla corona, sulla quale sono incastonati diamanti e pietre preziose, che pesa 1,28 chili."È pesante"? Le ha chiesto il giornalista. "Sì - ha risposto la regina - al punto che il collo si spezzerebbe se guardassi in basso per leggere i miei discorsi".Il documentario andrà in onda sulla Bbc, domenica 14 gennaio 2018 alle ore 20.