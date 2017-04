La visita di Papa Francesco in Egitto: "Papa della pace"

Roma, (askanews) - Mega cartelloni annunciano in arabo e in inglese la visita di due giorni di Papa Francesco in Egitto: "Il Papa della pace nell'Egitto della Pace".Bergoglio parte il 28 aprile per il Cairo, dove ha in programma un incontro con il presidente Al-Sisi e, a seguire, con il grande imam Ahmad al-Tayyi alla moschea Al-Azhar, assieme al quale terrà una conferenza di pace internazionale.Sabato 30 aprile, il Papa argentino inizia la giornata con una messa nello stadio dell'aeronautica militare.La visita si svolge sotto massima sicurezza a tre settimane di distanza dai sanguinosi attacchi in due chiese copte d'Egitto, a Tanta, a nord del Cairo, e ad Alessandria d'Egitto.Papa Francesco non solo ha confermato il suo viaggio in Egitto, ma ha anche lanciato un chiaro messaggio ai fedeli di non farsi intimidire e di non cedere alla paura dal terrorismo.