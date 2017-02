Le Pen in Libano, Hariri: non confondere islam e terrorismo

Roma, (askanews) - La leader dell'estrema destra e candidata alle elezioni presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha fatto visita a Beirut e incontrato per la prima volta un capo di Stato straniero, intrattenendo colloqui a palazzo presidenziale con il presidente libanese Michel Aoun.Ma durante la visita, il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha messo in guardia Le Pen dal fare "confusione" tra l'islam e il terrorismo."L'errore più grave sarebbe la confusione tra islam e musulmani da una parte, terrorismo dall'altra", ha affermato il capo del governo durante il suo incontro con Le Pen. "I libanesi e gli arabi, come la maggior parte del mondo, considerano la Francia la patria dei diritti umani e dello Stato repubblicano, che non effettua alcuna distinzione etnica, religiosa o di classe tra i suoi cittadini"."I musulmani sono le prime vittime del terrorismo che si richiama alla religione - ha aggiunto il primo ministro - "I moderati che costituiscono la schiacciante maggioranza dei musulmani ne sono l'obiettivo".Hariri è nettamente ostile al regime siriano, sostenuto dal Fronte Nazionale; accusa Damasco di essere coinvolta nell'omicidio del 2005 di suo padre Rafik e sostiene il movimento di rivolta contro Bashar al Assad.