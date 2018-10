Le proteste contro Trump in visita alla sinagoga di Pittsburgh

Milano (askanews) - È stato accolto dalle proteste di un migliaio di manifestanti l'arrivo del presidente americano, Donald Trump a Pittsburgh, in Pennsylvania, in visita alla sinagoga dove sabato 27 ottobre 2018, 11 persone sono state uccise in un attacco terroristico antisemita. I manifestati si sono radunati vicino alla sinagoga Tree of Life, teatro dell'attacco, esponendo cartelli con su scritto "Presidente 'Odio', "vattene dal nostro Stato" e "Trump, rinuncia ora al nazionalismo bianco".Ad accompagnare Trump c'erano anche la moglie Melania, la figlia Ivanka e il genero Jared con cui ha reso omaggio alle vittime accendendo una candela per ciascuna di loro.