Firenze, (askanews) - "Il congresso del Pd? Congresso è una parola che alla Leopolda non si può nominare, alla Leopolda il congresso non è in discussione, non si parla di congresso e del Pd, per parlare del Pd avremo la conferenza programmatica della prossima settimana a Milano". Lo ha detto Maria Elena Boschi rispondendo, a margine dei lavori della Leopolda 9 a Firenze, a una domanda dei giornalisti sui tempi e i modi del congresso del Partito democratico.